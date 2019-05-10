Erik fiyatı 10 lirayı bulunca, hırsızlar harekete geçti

Kilogram fiyatının 8 ile 10 lira arasında olması nedeniyle iştahı kabaran hırsızlar Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yedieylül Mahallesi'nde Ahmet Gönenç'e ait erik bahçesine girdi.

SABAH GELDİĞİNDE FARK ETTİ

Ağaçlardaki erikleri talan eden hırsızlar, olay yerinden kaçtı. Sabah bahçesine geldiğinde eriklerin çalındığını fark eden Gönenç, durumu polise haber verdi. Erik bahçesine gelen ekipler inceleme yaptı.

İFTARDAN SONRA GELDİLER

Bu yıl erik fiyatları 8 ile 10 TL arasında değişirken, her gün bahçesinde bulunduğunu belirten erik bahçesi sahibi Ahmet Gönenç, dün iftar saatinde bahçeden ayrıldığı ve hırsızlarında iftardan sonra gelmiş olabileceğini söyledi.

GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Bir yıl boyunca erik ağaçlarına gözü gibi baktığını ifade eden Gönenç, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.