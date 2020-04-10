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Eris nedir

Güneş sistemimizde bilinen en büyük cüce gezegenlerden biridir.

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Eris nedir

Eris, Plüton ile hemen hemen aynı boyuttadır, ancak Güneş'ten üç kat daha uzaktır.

Eris ilk olarak Plüton'dan daha büyük görünüyordu. Bu, bilim camiasında Uluslararası Astronomi Birliği'nin 2006 yılında gezegen tanımını netleştirme kararına yol açan bir tartışmayı tetikledi.

CÜCE GEZEGEN SINIFINDA YER ALIYOR

Plüton, Eris ve diğer benzer nesneler artık cüce gezegenler olarak sınıflandırılmaktadır. Eris, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Palomar Gözlemevi'nde keşfedildi.

ERİS'İN ÇAPI

Eris, 1163 kilometre yarıçapı ile Dünya'nın yarıçapının yaklaşık 5'te 1'i kadardır. Plüton gibi Eris de Dünya'nın tek doğal uydusu olan Ay'dan biraz daha küçüktür. Eğer Dünya bir nikel büyüklüğünde olsaydı, Eris patlamış mısır çekirdeği kadar büyük olurdu.

Eris nedir

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