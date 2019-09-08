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Erizncan'da enişte-kayınbiraderler kavgası kanlı bitti

Husumetli enişte ve kayınbiraderler arasında çıkan bıçaklı kavgada Metin D. hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

DHA | 08.09.2019 - 01:41..
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Halitpaşa Mahallesi 1250'nci sokakta, kardeşler Metin ve Çetin D. ile bir süredir aralarında husumet bulunan enişteleri Soner B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi de yaralandı.

Erizncan'da enişte-kayınbiraderler kavgası kanlı bitti

BİR KİŞİ HASTANEDE KURTARILAMADI

Göğsüne aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Metin D., kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erizncan'da enişte-kayınbiraderler kavgası kanlı bitti

YARALI ENİŞTE GÖZALTINDA

Tedaviye alınan Çetin D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hafif yaralanan Soner B. ise tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Erizncan'da enişte-kayınbiraderler kavgası kanlı bitti

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

Olayın duyulmasının ardından hastaneye akın eden Metin D.'nin yakınları sinir krizi geçirirdi. Polis, hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken, Metin D.'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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