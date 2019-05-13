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Erkan Petekkaya: Ben espri yaptım

Geçtiğimiz aylarda Dalaman’a gitmek için bindiği uçakta bir kadını taciz ettiği iddiaları hakkında konuşan Erkan Petekkaya, olayla ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 13.05.2019 - 07:42..
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Bodrum’da düzenlenen bir etkinliğe katılan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erkan Petekkaya: Ben espri yaptım

"ONLAR BENİM VELİNİMETİM"

Petekkaya, geçtiğimiz ay Dalaman’a gitmek için bindiği uçakta bir kadını taciz etiği iddiaları ve uçaktaki yolcuların çektiği görüntülerin ardından konuya açıklık getirdi. "Konuyla ilgili fazla konuşmanın anlamı yok" diyen Petekkaya, “Ben ünlü bir adamım. Onlar benim velinimetim. Ben haklı olsam da, önemli değil benim her zaman daha mütevazı olmam gerekiyor. Bu gibi şeyler benim başıma her zaman geliyor. Bende herkes gibi normal bir insanım. Herkes sokakta tartışıyor bir şey olmuyor ben tartıştım mı, birine dokunduğum zaman olay oluyor. Buna da yapacak bir şey yok. Alkol, sigara yasaklansın diyerek espri yaptım bak başıma neler geldi” dedi.

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