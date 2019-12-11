Erkan Sarıyıldız ile Zor İnsanlarla İletişim Kurma Sanatı üzerine konuştuk

Erkan Sarıyıldız, bir İç Hastalıkları Uzmanı! Bunun yanında pek çok unvanı da var. Biz hepsinin birikiminde yazdığı 11 kitaptan ve on birincisi Zor İnsanlarla İletişim Kurma Sanatı’ndan konuşmak için buluştuk. Sohbetimiz öyle tatlıydı ki, her şeyden uzun uzun konuştuk. Bunun için söyleşimizi iki bölümde paylaşacağız. İlkinde geçmişten bugüne değişen sözlü ve yazılı iletişimi, sosyal medyanın iletişim üzerine tesirini, iletişimin çeşitlerini, ilişkilerde iletişimde sevginin önemini konuştuk. İkinci bölümde görüşmek üzere…



