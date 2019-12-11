taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8067
Euro
6.4374
Altın
1466.35
Borsa
108131.67
Gram Altın
273.735
Bitcoin
41966.49

Erkan Sarıyıldız ile Zor İnsanlarla İletişim Kurma Sanatı üzerine konuştuk

Dr. Erkan Sarıyıldız ile on birinci kitabı Zor İnsanlarla İletişim Kurma Sanatı’ndan konuşmak için buluştuk.

Özel İçerik | 11.12.2019 - 16:30..
  1. Haberler
  2. KUTU LINK
Whatsapp ile paylaş

Erkan Sarıyıldız, bir İç Hastalıkları Uzmanı! Bunun yanında pek çok unvanı da var. Biz hepsinin birikiminde yazdığı 11 kitaptan ve on birincisi Zor İnsanlarla İletişim Kurma Sanatı’ndan konuşmak için buluştuk. Sohbetimiz öyle tatlıydı ki, her şeyden uzun uzun konuştuk. Bunun için söyleşimizi iki bölümde paylaşacağız. İlkinde geçmişten bugüne değişen sözlü ve yazılı iletişimi, sosyal medyanın iletişim üzerine tesirini, iletişimin çeşitlerini, ilişkilerde iletişimde sevginin önemini konuştuk. İkinci bölümde görüşmek üzere…

VİDEOYU KADINVEKADIN YOUTUBE KANALIMIZDAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Erkan Sarıyıldız ile Zor İnsanlarla İletişim Kurma Sanatı üzerine konuştuk

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yerli motor için Türkiye'ye dönen profesör

Yerli motor için Türkiye'ye dönen profesör

404
Sertab Erener makyajsız

Sertab Erener makyajsız

313
Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

366
Defne, Cem'i evlilik şartıyla affetti

Defne, Cem'i evlilik şartıyla affetti

118
Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

213
Rizelilerin tepki gösterdiği Trabzonlu kadrolaşması

Rizelilerin tepki gösterdiği Trabzonlu kadrolaşması

306
Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir