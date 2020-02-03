Erkan Sarıyıldız ile Zor İnsanlarla İletişim Kurma Sanatı’nı konuşmaya devam ediyoruz

Erkan Sarıyıldız ile sohbetimize verdiğimiz aradan sonra ikinci videomuz ile devam ediyoruz. Biliyorsunuz, kendisi bir İç Hastalıkları Uzmanı! Bunun yanında pek çok unvanı da var, bahsetmiştik. Biz hepsinin birikiminde yazdığı 11 kitaptan ve on birincisi Zor İnsanlarla İletişim Kurma Sanatı’ndan konuşmak için buluşmuştuk.

Sohbetimiz öyle tatlıydı ki, her şeyden uzun uzun konuştuk. İkinci bölümde Erkan Bey, bize sandviç metodunu anlattı. Sevmek için nedenlerimizden bahsettik. Bu kitabı nasıl okuyup özümsemeli, hayatımıza katmalıyız, konuştuk…

Siz ilişkilerinizdeki hatalarınızı nasıl telafi ediyorsunuz? Sizce iletişimde en önemli noktalar neler? Yorumlarda buluşalım. İşte keyifli sohbetimiz…



