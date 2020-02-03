taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9839
Euro
6.6211
Altın
1576.72
Borsa
119537.35
Gram Altın
303.745
Bitcoin
55955.74

Erkan Sarıyıldız ile Zor İnsanlarla İletişim Kurma Sanatı’nı konuşmaya devam ediyoruz

Erkan Sarıyıldız ile videomuzun ikinci bölümünde, ‘Zor İnsanlarla İletişim Kurma Sanatı’ kitabı üzerinden iletişim konusundaki metodlara yoğunlaşıyoruz…

Özel İçerik | 03.02.2020 - 15:52..
  1. Haberler
  2. KUTU LINK
Whatsapp ile paylaş

Erkan Sarıyıldız ile Zor İnsanlarla İletişim Kurma Sanatı

Erkan Sarıyıldız ile sohbetimize verdiğimiz aradan sonra ikinci videomuz ile devam ediyoruz. Biliyorsunuz, kendisi bir İç Hastalıkları Uzmanı! Bunun yanında pek çok unvanı da var, bahsetmiştik. Biz hepsinin birikiminde yazdığı 11 kitaptan ve on birincisi Zor İnsanlarla İletişim Kurma Sanatı’ndan konuşmak için buluşmuştuk.

Sohbetimiz öyle tatlıydı ki, her şeyden uzun uzun konuştuk. İkinci bölümde Erkan Bey, bize sandviç metodunu anlattı. Sevmek için nedenlerimizden bahsettik. Bu kitabı nasıl okuyup özümsemeli, hayatımıza katmalıyız, konuştuk…
Siz ilişkilerinizdeki hatalarınızı nasıl telafi ediyorsunuz? Sizce iletişimde en önemli noktalar neler? Yorumlarda buluşalım. İşte keyifli sohbetimiz…

VİDEOYU KADINVEKADIN YOUTUBE KANALIMIZDAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Erkan Sarıyıldız ile Zor İnsanlarla İletişim Kurma Sanatı’nı konuşmaya devam ediyoruz

İlginizi Çekebilir
10 puanlarını özlediğimiz Barış Manço
7'den 77'ye herkesin sevgilisi olan, adam olacak 90 kuşağı her çocuğun süper kahramanı, Barış Manço'nun hayat hikayesidir.
Kobe Bryant nasıl bir hayat yaşadı
Basketbolu sevdiren, onu bir yaşam tarzı olarak hayatına adapte eden, uzun yıllar Los Angeles Lakers’te forma giyen ‘Black Mamba’ lakaplı Kobe Bryant’ın hayat hikâyesidir…
Recaizade Mahmud Ekrem ve tek romanı Araba Sevdası
Türk Edebiyatı’nda realizmin ilk örnekleri arasında sayılan, tek romanı “Araba Sevdası”nın yazarı Recaizade Mahmud Ekrem’i, vefatının 106. yılında saygıyla anıyoruz…
Anton Çehov’un ölümsüz eserlerinden alıntılar
Kısa öyküde tarihteki en büyük yazarlar arasında sayılan Anton Çehov’dan alıntılar…
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad rejimi İdlib'de Türk askerine saldırdı

Esad rejimi İdlib'de Türk askerine saldırdı

943
Görevde olan bekçi sayısı ve maaşları

Görevde olan bekçi sayısı ve maaşları

2690
Avustralya'nın başkent bölgesinde 55 bin hektar kül oldu

Avustralya'nın başkent bölgesinde 55 bin hektar kül oldu

109
Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya'dan İdlib açıklaması

266
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna yolcusu

435
TSK'nın rejim güçlerini vurduğu anlar

TSK'nın rejim güçlerini vurduğu anlar

220
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'ya net uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'ya net uyarı

308
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir