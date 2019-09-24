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Erkek arkadaşı aracın içindeki genç kadını dövdü

Vücudunun çeşitli yerleri darbedilen ve saçları yolunan genç kadın, erkek arkadaşının elinden zor kurtuldu.

İHA | 24.09.2019 - 09:41..
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İstanbul Avcılar Tahtakale mahallesinde, uzun süredir birlikte olduğu öğrenilen çift, nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı seyir halinde ilerleyen aracın içinde kavga etmeye başladı.

GÖĞÜS KAFESİNE VE KAFASINA YUMRUKLAR YEDİ

Kavga nedeniyle arabadan inmek isteyen Nida A.’ya erkek arkadaşı izin vermeyerek darbetmeye başladı. Genç kadını darbeden kişi, önce yumruk attı daha sonra saçlarını yoldu. Göğüs kafesine ve kafasına defalarca yumruk yiyen kadın, arabanın içinde feryat ederek yardım istedi.

Avcılar’da araba içinde darbedilen kadını vatandaşlar kurtardı ViDEO

Erkek arkadaşı aracın içindeki genç kadını dövdü

VATANDAŞ KURTARDI

Bu sırada yoldan arabasıyla geçen bir vatandaş sesleri duyarak genç kadının yardımına koştu. Duyarlı vatandaş, arabanın içinde darbedilen kadını erkek arkadaşının elinden zor kurtardı. Olayı gören vatandaşlar ise olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye götürdü.

Erkek arkadaşı aracın içindeki genç kadını dövdü

GENÇ KADININ FERYADI KAMERADA

Araç içinde darp edilen kadının çığlıklarını duyarak balkona çıkan bir vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülere genç kadının arabadan kaçarken feryat etmesi ve vatandaşların yardıma koşması yansıyor. Olay yerinde bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise beyaz renkli bir aracın yolda ilerlerken bir anda durduğu daha sonra yoldan geçen bir aracın durup kadının yardımına koştuğu görülüyor.

Erkek arkadaşı aracın içindeki genç kadını dövdü

Erkek arkadaşı aracın içindeki genç kadını dövdü

Erkek arkadaşı aracın içindeki genç kadını dövdü

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