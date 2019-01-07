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Erkek çocuğa tacizde bulunan Afganlıya 13 yıl hapis

Kayseri'de bir çocuk yurdunda 15 yaşındaki erkek çocuğu banyo yaparken arkasından yaklaşarak cinsel tacizde bulunan Afganlıya 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

İHA | 07.01.2019 - 13:36..
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Bir ilçede çocuk denetim merkezi ve yurdunda 7 Eylül 2018’de  yaşanan olayda banyoya giren olay tarihinde 15 yaşındaki Y.E.U. isimli erkek çocuğu, banyo yaptığı sırada aynı yurtta kalan 18 yaşında olan Afganlı M.M. arkasından gelerek sabun ile sırtını ovaladığı, ardından da cinsel istismarda bulunduğu bildirildi. Şikayet sonrası gözaltına alınan Afganlı M.M. ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı.

PEDAGOG ÇOCUKTA ZEKA GERİLİĞİ OLABİLİR DEDİ

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.M. ile mağdur Y.E.U. ile avukatlar hazır bulundu.
Pedagog eşliğinde ifade veren mağdur Y.E.U. banyo yaptığı sırada arkasından gelen sanığın kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Pedagog ise çocuğun göz göze gelmekten kaçındığını, çocukta zeka geriliği olabileceği, ifadelerine itibarın mahkemenin takdirinde olduğunu söyledi.

CİNSEL İSTİSMARCININ TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Tutuklu sanık Afganlı M.M. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, mağdur çocuğa banyoda cinsel istismarda bulunmadığını belirtti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.M.’ye ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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