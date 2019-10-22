taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.834
Euro
6.5004
Altın
1487.35
Borsa
98021.49
Gram Altın
278.777
Bitcoin
48363.61

Erkek çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

Manisa’da oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden yabancı uyruklu şahıs, esnaf ve çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. Tacizci, polise teslim edildi.

İHA | 22.10.2019 - 14:50..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, yabancı uyruklu bir kişi, salonda oyun oynayan 11 yaşındaki erkek çocuğuna elle tacizde bulundu.

TEKME TOKAT DAYAK YEDİ

Çocuğun şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahipleri, tacizin farkına vardı. İş yeri sahibinin kaçmaya çalışırken yakaladığı yabancı uyruklu şahsa, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tekme tokat saldırdı.

Erkek çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı VİDEO

AFGAN UYRUKLU ÇIKTI

Vatandaşlar, daha sonra bir dükkanda tuttukları şahsı, polise teslim etti. Gözaltına alınarak, polis merkezine götürülmek üzere polis otosuna konulan şüphelinin üzerinden kimlik çıkmazken, zanlının Afganistan uyruklu olduğu tespit edildi.

Erkek çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Öte yandan iş yeri sahibi ve çocuğun ailesinin, şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Erkek çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

Erkek çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında ırkçılık kavgası

CNN Türk canlı yayınında ırkçılık kavgası

508
Tayland Kralı, general metresinin rütbesini elinden aldı

Tayland Kralı, general metresinin rütbesini elinden aldı

145
İdo asker oldu

İdo asker oldu

177
Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma mesaj attı

Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma mesaj attı

133
HDP'li vekillere ayar veren amir

HDP'li vekillere ayar veren amir

171
Şeyma Subaşı'dan mesaj açıklaması geldi

Şeyma Subaşı'dan mesaj açıklaması geldi

172
Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir