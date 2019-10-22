Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, yabancı uyruklu bir kişi, salonda oyun oynayan 11 yaşındaki erkek çocuğuna elle tacizde bulundu.
TEKME TOKAT DAYAK YEDİ
Çocuğun şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahipleri, tacizin farkına vardı. İş yeri sahibinin kaçmaya çalışırken yakaladığı yabancı uyruklu şahsa, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tekme tokat saldırdı.
Erkek çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı VİDEO
AFGAN UYRUKLU ÇIKTI
Vatandaşlar, daha sonra bir dükkanda tuttukları şahsı, polise teslim etti. Gözaltına alınarak, polis merkezine götürülmek üzere polis otosuna konulan şüphelinin üzerinden kimlik çıkmazken, zanlının Afganistan uyruklu olduğu tespit edildi.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Öte yandan iş yeri sahibi ve çocuğun ailesinin, şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.