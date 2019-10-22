Erkek çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

Norveç 2. Ligi ekiplerinden Ullensaker Kisa II forması giyen kaleci Stefan Hagerup, 89. dakikada attığı frikik golüyle skoru 1-1'e getirdi. Bir gol daha atan Ullensaker, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Müziğin içinden bir isim Deniz Koloğlu ile kendi müziğini yaratan kadınlarla yaptığı söyleşileri içeren “Müzikle Yaşayan Kadınlar”ı konuştuk…

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Kemal Kılıçdaroğlu sigara yasaklarını eleştirdi

Sigaraya karşı kararlı bir duruş sergilenmesinden rahatsız olan CHP Lideri, "Millet o sigarayı içmezse senin bütçedeki açık daha da artacak" dedi.