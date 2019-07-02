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Erkek çocuklarını istismar eden sapık tutuklandı

Antalya'da 12 yaşından küçük 3 erkek çocuğuna cinsel içerikli film izlettirip, istismarda bulunan sapık temizlik işçisi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA | 02.07.2019 - 18:02..
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan U.Ş., mesai saatleri bittiği zaman sokakta temizlik yaparken, tanıştığı 3 erkek çocuğunu evine davet etti. Çocukları kandırarak onlara cinsel içerikli film izlettiği öne sürülen U.Ş., bu sırada çocuklardan birine de cinsel istismarda bulundu.

Erkek çocuklarını istismar eden sapık tutuklandı

EVİNDE MÜHİMMAT ÇIKTI

U.Ş.'nin sarkıntılık etmesine sert tepki göstererek evden ayrılan çocuklar, olayı ailelerine anlattı. Ailelerin jandarmaya başvurması üzerine U.Ş., evinde gözaltına alındı. U.Ş.'nin evinde yapılan aramada, 3'ü kurusıkı 4 tabanca, 42 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 21 av tüfeği fişeği, 45 kurusıkı tabanca mermisi, 140 çeşitli boy ve cinste bıçak, samuray kılıcı, 'Zülfikar' diye tabir edilen kılıç, 4 pala, 4 komando bıçağı, 3 balta, muştalı bıçak, suikast bıçağı, 4 parmak muştası, kelepçe, pornografik içerikli 45 CD, dizüstü bilgisayar, 3 taşınabilir bellek ele geçirildi.

Erkek çocuklarını istismar eden sapık tutuklandı

İNKAR ETTİ

Jandarmada 12 yaşından küçük 2 çocuğun ifadesi avukat ve pedagog eşliğinde alınırken, sarkıntılık suretiyle cinsel istismara uğrayan çocuk ise ifadesi alınmak üzere Antalya Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) gönderildi. Şüpheli U.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. U.Ş. ifadesinde, çocuklara cinsel istismarda bulunmadığını belirterek, "Çocuklar eve gelerek, porno film izlemek istediklerini söyledi. Ben olmaz dedim ama onlar ısrar edince izletmek zorunda kaldım. Çocuklara sarkıntılık etmedim. Suçsuzum." dedi.

Erkek çocuklarını istismar eden sapık tutuklandı

U.Ş. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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