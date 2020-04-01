Erkek hemşireyi indiren şoföre soruşturma

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tolgahan Karadaş, önceki gün Alibeyköy’de bindiği özel halk otobüsünden, “Erkekten hemşire mi olur?" denilerek şoför tarafından araçtan indirildiğini iddia edilmişti.

Kendilerine koronavirüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması hakkı verildiğini söyleyen Tolgahan Karadaş, yaşadıklarını kamuoyu ile paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belşediyesi (İBB) yetkilileri, konuyla ilgili olarak şoför hakkında bir tahkikat başlatıldığını açıkladı.

İBB tarafından yapılan açıklamada, “Şoförün ifadesi alınıyor, özel halk otobüsünde kamera var ise kayıtlar izlenecek." dedi.

"HİÇ GÖRMEDİĞİM BİR KART"

Yetkililer, şoförün ilk ifadesinde, söz konusu yolcuyu durak harici aldığını, kendisine o güne kadar hiç görmediği bir kart gösterdiğini bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını söylediğini belirttiler.

Erkek hemşire olmaz denilerek otobüsten atıldı