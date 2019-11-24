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Erkekler kadına şiddete 'hayır' demek için yürüdü

Eskişehir’de bir araya gelen onlarca erkek, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için yürüyüş düzenledi.

İHA | 24.11.2019 - 14:16..
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Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte bu kez onlarca erkek bir araya geldi.

Eskişehir Ulus Anıtı’nda başlayan yürüyüşte; erkekler pankart, düdük ve sloganlarla kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Kadınlar ise alkışlarla yürüyüşü destekledi.

Erkekler kadına şiddete 'hayır' demek için yürüdü

'EYLEMİN EYLEYENİ ERKEKSE, ONLARIN YÜRÜMESİ LAZIM'

Etkinlik hakkında konuşan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez, her sene düzenlenen bu etkinliklere farklı bir boyut kazandırmak istediklerini vurgulayarak, “Bu yıl farklı bir etkinlik yapalım istedik. Her yıl, kadına şiddet artarak zaten var ama kadına şiddeti yine kadınlar konuşuyor. Kadınlar haykırıyor, kadınlar hayır diyor. Bu eylemin eyleyeni erkekse, biz de erkeğin yürümesi lazım dedik ve böyle bir etkinliğe öncü olduk. İnşallah bu bütün uluslararası camiada hareketimiz bir ilk olur ve kadına şiddete daha etkili bir şekilde 'dur' diyebiliriz. Her türlü şiddete ‘dur’ demek için buradayız.” ifadelerini kullandı.

Erkekler kadına şiddete 'hayır' demek için yürüdü

'ERKEKLERİ YÜRÜTMEK ÇOK ANLAMLI'

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan İsmail Gedik, kadınların erkekleri yürütmesinin çok anlamlı olduğunu dile getirdi. Bu tür yürüyüşleri desteklediklerini ifade eden Gedik, “Bugün burada bulunmamızın nedeni kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek. Bunun anlamını bütün insanlara duyurabilmeyi amaçlıyoruz. Ben de bir kız evlat sahibi vatandaş olarak bu yürüyüşe katılma ihtiyacı hissettim. Bu tür yürüyüşleri destekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Erkekler kadına şiddete 'hayır' demek için yürüdü

"FARKINDALIĞIN ARTMASINI İSTİYORUZ"

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Ferit Can Fidan ise kendi gibi gençlerin bu alanlarda aktif olmasını istediklerini belirterek, “Böyle uygulamaların gençlerin arasında da yaygın olmasını istiyoruz. Bu uygulama bizim için çok önemli. İnşallah daha da ileriye gider. Gençlerin de bizim gibi bu alanlarda daha da aktif olmasını istiyoruz. Farkındalığın artmasını diliyoruz. Kadına ve çocuğa karşı şiddete hayır demek istiyoruz.” dedi.

Erkekler kadına şiddete 'hayır' demek için yürüdü

Erkekler kadına şiddete 'hayır' demek için yürüdü

Erkekler kadına şiddete 'hayır' demek için yürüdü

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