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Erkeklerin yüzde 60'ı kadınlarla çalışmak istemiyor

İş yerlerinde cinsiyet eşitliğine ilişkin yapılan bir araştırma, erkek yöneticilerin yüzde 60’ının kadın çalışanlarla birebir çalışmak istemediklerini ortaya koydu.

DHA | 10.06.2019 - 11:51..
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ABD’de film yapımcısı Harvey Weinstein’in taciz iddialarıyla gündeme gelen, "Time’s Up" ve "MeToo" gibi eylemler, iş yerlerinde cinsiyet eşitsizliğine yönelik sorunlara dikkat çekerken LeanIn.org ve SurveyMonkey’nin son anketi, erkek yöneticilerin kadın çalışanlarla birebir çalışırken kendilerini rahat hissetmediklerini gösterdi.

YÜZDE 33 ARTIŞ

Kadın çalışanlarla birebir çalışırken kendilerini rahatsız hisseden erkek yönetici sayısının geçen seneye göre yüzde 33 arttığını ortaya koyan ankette, üst düzey erkek yöneticilerin kadın çalışanlarla birebir çalışma konusunda diğerlerine göre 12 kat, kadın çalışanlarla seyahat etme konusunda dokuz kat ve kadın çalışanlarla iş yemeğine katılma konusunda altı kat daha çekimser oldukları görüldü.

Araştırmayla ilgili CNBC’ye konulan LeanIn.org kurucusu ve Facebook Uygulayıcı Genel Müdürü (COO) Sheryl Sandberg, anket sonuçlarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Sandberg, "özellikle farklı ırktan olan kadınların erkeklerle aynı muameleyi görmediğini" belirtirken, kendi deneyimlerine bağlı olarak da "kimsenin birebir görüşme olmadan mevkisini değiştiremediğine" dikkat çekti.

Sandberg, "Time’s Up" ve "#MeToo" eylemlerinin iş yerlerinde kadın ve erkeklerin ilişkilerini olumsuz etkilediği savına katılmadığını belirtti ve söz konusu eylemlerin iş yerlerinde özellikle kadınlara yönelik taciz gibi çeşitli sorunlara ışık tuttuğunu söyledi ve "Burada konu, alınan önlemlerin yeterli olmaması. Kimseyi rahatsız etmemek oldukça önemli ve bu durumu göz ardı etmemeliyiz." dedi.

"EŞİT ERİŞİM..."

LeanIn.org Başkanı Rachel Thomas da cinsel tacizin oldukça büyük bir sorun olduğunu ve iş yerlerindeki dinamiği oldukça etkileyebileceğini söyledi.

"Organizasyonlarımızda liderlik tanımını değiştirmemiz gerekiyor, böylelikle daha güvenli ve güçlü işyerlerinin oluşmasına yardımcı olabiliriz." diyen Thomas, kadınlarla birebir görüşme yapmak veya iş yemeğine katılmak istemeyen erkeklerin, bu durumu, bütün çalışanların katılabilmesi için toplu iş yemekleri ve görüşmeler düzenleyerek çözebileceklerini belirtti ve ekledi:
"Bu çözüm, bütün çalışanlara eşit erişim oluşturmanın yollarından biri."

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