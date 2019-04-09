Erken seçim nedir

Türkiye'de 16 Nisan 2017'de yapaılan anayasa referandumuyla birlikte daha önce de 4 yılda yapılan genel seçimler (milletvekili) aynı sürede devam etmektedir. 550 olan vekil sayısı yapılan değişiklikle 600'e çıkartıldı.

Türkiye'de yerel (mahalli) seçimler 5 yılda bir, genel seçimler ise 4 yılda bir yapılıyor. Anayasa değişikliğiyle beraber miletvekili seçimleri cumhurbaşkanlığı seçimleriyle aynı tarihte yapılacak.

HANGİ HALLERDE ERKEN SEÇİM OLUR

Meclis, erken seçime gitmeye karar verirse seçim kararıyla birlikte seçim tarihini de açıklamak zorunda. Seçim, açıklandıktan en az 45, en fazla 90 gün sonra yapılabiliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda kararın alınması için kurulun, yarısından çoğunun oyu yeterli. Kurul, ilan edilen tarihe göre bir seçim takvimi belirliyor.

NEDEN ERKEN SEÇİM YAPILIR

Ülke ekonomisinin kötüye gitmesi nedeniyle, yüksek enflasyondan olumsuz yönden etkilenen çeşitli toplum kesimlerinin, hükümete karşı cephe almaları ve bu tepkilerin gittikçe artarak devam etmesi, seçimlerin erkene alınmasına neden olabiliyor.

Mecliste çoğunluğa sahip bir parti, siyasi konjonktürün kendi lehine işlediğini anladığında seçimleri erkene alabiliyor.

Genel başkanını genel seçimlere kısa bir süre kala değiştiren ve mecliste çoğunluğu elinde tutan bir siyasi parti, özellikle parti liderinin kendisini önceki liderin etkisinden kurtarmak için bir erken seçime gidebilmektedir.



