Askerlik kanununun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 130 bin asker bayram etti.

Dün 6 aylık vatani görev süresini dolduran Antalya'nın Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki askerlerin birliklerinden ayrılmasının ardından bugün de Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki 45 asker ile Kilis İl Jandarma Komutanlığı'ndaki 250 er terhis oldu.

Son içtimaya katılan askerler, daha sonra evlerine dönmek için valizlerini topladı. Terhis evraklarını alan askerler, komutanları ve arkadaşlarıyla vedalaştı. Erken terhis olan bazı askerlerin aileleri çocuklarını almak için nizamiye kapısı önünde bekledi.

Terhis işlemleri tamamlanan askerler, askeriye içerisinden valizlerini dışarı doğru attı. Erken terhisten dolayı mutlu oldukları görünen askerler, nizamiye önünde birbirleriyle vedalaştı.

Erken terhis olan askerler evlerine dönmeye başladı VİDEO

"115 GÜNÜM VARDI"

Erken terhis olan askerlerden Emrah Akay, "115 gün askerliğim kalmıştı ve bitti çok şükür. Bu çalışmayı yapan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Ailemin haberi yoktu onlara da sürpriz oldu çok mutlu oldular. Evde beni bekliyorlar İstanbul’a doğru yola çıkacağım" dedi.

"TEK DİLEĞİM TÜM SİLAH ARKADAŞLARIMIN SAĞ SALİM AİLELERİNE KAVUŞMASI"

Düzenlenen kanunda emeği geçen herkese teşekkür eden asker İsmail Çoban da, "Bugün ailemize kavuşma sevincini bize yaşatan herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Tek dileğim bizim gibi görevini yapan tüm silah arkadaşlarımın sağ salim ailelerine kavuşması" diye konuştu.

Erken terhis olan oğlunu almak için Eskişehir’den gelen Hakan Uslu ise "Oğlum Mert’in terhis olacağını duyunca Eskişehir’den geldim. Erken terhisten dolayı çok sevinçliyim. Düzenleme oğlumun şansına oldu, kanunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Direkt memleketimize döneceğiz" dedi.