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Erken terhis sevinci yaşayan askerler

Antalya'da erken terhis olma şansını yakalayan askerler birbirleriyle vedalaştı.

İHA | 26.06.2019 - 20:28..
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Erken terhis sevinci yaşayan askerler

TBMM Genel Kurulu’nda yeni askerlik sistemiyle ilgili kanunun teklifinin kabul edilmesiyle askerliğin 6 aya düşürülmesinin ardından 6 aylık vatani görev süresini dolduran askerler terhis olmaya başladı.

6 AYINI DOLDULARANLAR TERHİS EDİLDİ

Antalya’nın Aksu İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran askerler bugün terhis edildi. Son içtimasını veren askerler daha sonra valizlerini topladı.

Erken terhis sevinci yaşayan askerler

VEDALAŞTILAR

Komutanları ve geride kalan arkadaşlarıyla vedalaşan askerler mutlu bir şekilde birliklerinden dışarı çıktı. Hepsinin yüzünden mutluluk gözlenen askerler komutanlık önünde özçekim yapmayı da ihmal etmedi.

Askerler hep bir ağızdan ‘En büyük jandarma’ dedikten sonra birbirleriyle vedalaşıp, evlerinin yolunu tuttu.

Erken terhis sevinci yaşayan askerler

Erken terhis sevinci yaşayan askerler ViDEO

ANNESİNE SÜRPRİZ YAPACAK

Memleketi Konya’ya gidecek olan Talha Alptekin, "Askerlik düştü hepimiz çok mutluyuz. 9 aydır askerdim. Bizim için sürpriz oldu. İlk duyduğumda çok mutlu oldum. Şükür bugün hepimiz çıktık. Jandarmanın son askerleriyiz. Anneme babama geleceğimizi söylemedim. Sürpriz yapacağım. Annem bana, ‘Sana bu erken terhis vuruyor mu?” demişti. Bende ‘Bana vurmadı’ demiştim. 3 ay sonra geleceğimi söyledim. Şimdi gidince sürpriz olacak” dedi.

Erken terhis sevinci yaşayan askerler

Erken terhis sevinci yaşayan askerler

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