Erman Toroğlu saçlarına ne olduğunu açıkladı

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, saçlarından dolayı bu hafta Süper Lig’de en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

"SAÇIMI BOYATMADIM"

Spor yorumculuğu yaptığı programa kırmızı saçlarla çıkan Toroğlu'ndan açıklama geldi. Saçlarını boyatmadığını söyleyen ünlü yorumcu, 'Kuaförüm kuvetlendirici sürdü. Bu kuvvetlendiricinin rengi. Aslında normalde bu renk değil ekranda öyle çıktı." açıklamasında bulundu.

İşte Erman Toroğlu ile ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar:

- Erman Hoca herhalde iddia kaybetti o saç ne öyle...

- Kruse’nin saçıyla civciv diye dalga geçen Toroğlu’nun, saç boyasının numarası ne ola ki...

- Az önce Erman Toroğlu, Kruse'ye saçlarını civciv gibi boyatmış diye laf etti.