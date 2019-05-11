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Bakan, Ermeni askerler yerine Ermeni milisleri paylaştı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Ermeni askerleri anarken yanlışlıkla Nazilerle iş birliği yapan Ermeni milislerin fotoğrafını paylaştı.

AA | 11.05.2019 - 15:10..
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan'ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet ordusunda yer alan Ermeni askerlerini anmak amacıyla paylaştığı fotoğrafın, Nazilerle iş birliği yapan Ermeni milislere ait olduğu ortaya çıktı.

Bakan, Ermeni askerler yerine Ermeni milisleri paylaştı

TWITTER'DA PATLADI

Mnatsakanyan, Twitter hesabından Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı zafer kazandığı 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle yaptığı paylaşımda, “Sovyet ordusunun zaferine büyük katkıda bulunan vatandaşlarımı saygıyla anıyorum. Onlar; 6 Ermeni tümenindeki 500 bin er, 60’tan fazla general ve 4 mareşal ile Sovyet ordusuna hizmet ettiler. 300 bin kayıp verirken, 106 Sovyetler Birliği kahramanlık madalyası kazandılar.” ifadelerini kullandı.

Bakan, Ermeni askerler yerine Ermeni milisleri paylaştı

FARK EDİNCE KALDIRDI

Ancak, Mnatsakanyan’ın paylaşıma eklediği fotoğrafların birinin, Sovyet ordusuyla savaşan Alman dağ birliklerine katılan Ermeni milislere ait olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafın ön planında bir grup Alman subayı yer alırken, arkada Ermeni milislerin geleneksel halk danslarını yaptığı görülüyor. Mnatsakanyan, yaptığı hatayı fark ettikten sonra fotoğrafları ve paylaşımı kaldırarak, yerine Zafer Günü’nü ve Sovyet ordusundaki Ermeni askerlerini anan başka fotoğraflarla başka paylaşımlar yaptı.

Bakan, Ermeni askerler yerine Ermeni milisleri paylaştı

Bakan, Ermeni askerler yerine Ermeni milisleri paylaştı

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