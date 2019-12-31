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Ermeniler Kozan’da mülk alıyor iddiası

MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, Ermenilerin Türkiye'deki bazı uzantıları aracıylığıyla Mahmutlu Mahallesi'nde mülk alma peşinde olduğunu iddia etti.

İHA | 31.12.2019 - 02:21..
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Atlı, Kozan merkez ve ilçe muhtarları ile bir araya gelerek toplantı düzenledi. Ermenilerin Kozan’da mülk almaya başladığını iddia eden Atlı, “Kozan’da Ermeni diasporasının ciddi bir çalışması var. Ben muhalefet yapmıyorum. Ben gerçekleri dile getiriyorum” dedi.

Ermenilerin aynı Filistin’de yaptıkları gibi Mahmutlu Mahallesi’nde ve o bölgede mülk alma peşine giriştiklerini söyleyen Atlı, şöyle devam etti:

"Direkt Ermeniler kendileri gelmiyor. Türkiye’deki uzantılarını devreye sokarak buradan mülk aldırma peşine girdiler. Bir vatandaşımız bana, ’başkanım acil görüşmemiz lazım’ dedi. Vatandaş, ’başkanım buradan ev alındığı söyleniyor ama alanı da bilmiyoruz, satanı da bilmiyoruz. Belli bir ekip burada mülk alma peşine girdi ve benden de istediler. Benim ismimi hiçbir yerde söylemeyin. Bahsederseniz de inkar ederim. Bu işi biriyle paylaşırsanız hayatınız tehlikeye girer’ dedi. Ben buradan açık bir şekilde diyorum. Hayatım tehlikeye girecekse girsin. Ermeni diasporasının ciddi ciddi çalışması var."

Ermeniler Kozan’da mülk alıyor iddiası


Nihat Atlı, açıklamasında Kozan Belediyesinden bugüne kadar toplamda 375 işçinin çıkarıldığını ifade ederek, çıkarılan işçilerin yerine de 300 civarında yeni işçinin geri alındığını öne sürdü. Çıkartılan işçilerin yerine alınan işçilerle ilgili olarak somut bir şekilde delil ortaya koyabileceklerini de ifade eden Atlı, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin, “Hizmetlerin gelmesi noktasında her şeye karşı çıkıyor” algısının da yalan ve yanlış olduğunu ifade etti.

Ermeniler Kozan’da mülk alıyor iddiası

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