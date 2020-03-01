Ermenistan'da ilk koronavirüs vakası

Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüsü Türkiye'nin komşu ülkelerinde de görülmeye devam ederken, son olarak Ermenistan'da virüse rastlanıldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "28 Şubat'ta eşiyle birlikte İran'dan Erivan'a dönen 29 yaşındaki bir kişide virüs tespit edildi" ifadelerini kullandı.

TEMAS ETTİĞİ HERKES KARANTİNAYA ALINACAK

Hastanede karantinaya alınan hastanın ilk testlerinde virüsün seviyesinin yüksek boyutta olmadığını belirten Paşinyan, 29 yaşındaki hastanın temas ettiği herkesin tespit edilip karantina altına alınacağını duyurdu.