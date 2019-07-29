Eroini bıraktı fazla kilolarından kurtuldu

New York’ta yaşayan 26 yaşındaki Michelle Bakal, küçük yaşlarda obezite hastalığına yakalandı. Bakal, 16 yaşında fazla kilolara sahip olmasına rağmen eroine başlayarak daha çok kilo almaya başladı.

21 YAŞINA GELİNCE HAYATINI DEĞİŞTİRME KARARI ALDI

Genç kadın, küçük yaşta uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduktan sonra fazla kilolarını kontrol edemedi ve gün geçtikçe etrafında bulunan kişilerin dalga konusu oldu. Bu durumdan rahatsız olan genç kadın, 21 yaşında hayatını değiştirme karar aldı.

"FAZLA KİLOLARIMI UMURSAMIYORDUM"

Michelle, “Çocukluğumdan beri fazla kiloya sahiptim ve doktorumun yaşıma göre kilomun fazla olduğunu söylediğini hatırlıyorum ve ben bunu hiç umursamadım. Okul hayatım başlayana kadar bunun bir sorun olduğunu düşünmedim ve herkesin ne düşündüğü umrumda değildi. Ama zamanla bu durumun normal olmadığını fark ettim.” diyerek durumunu anlattı.

"İLK ÖNCE EROİNE BAĞIMLI OLDUM"

İlk olarak eroinle başladığını ve sonrasında daha ağır uyuşturucu maddeler kullandığını söyleyen genç kadın; sürekli makarna, ekmek ve hamurgeri bir arada yediğini ve bundan vazgeçemediğini belirtti.

VÜCUDUNU TAŞIYAMADI

Genç kadın, vücudunu taşıyamadığını hissettiği an spora başlayarak kilolarından kurtulmak istediğini söyledi.

SIKI BİR DİYETE BAŞLADI

Çevresindekilerin dalga konusu olan genç kadın, ilk etapta yeme bozukluğu için hastaye başvurdu. Amerikalı kadın, daha sonra sıkı bir diyet programına girdi.

TOPLAM 85 KİLO VERDİ

Aksatmadan yaptığı diyetle hedefine ulaşan genç kadın, 23 yaşına geldiğinde toplamda 85 kilo vermişti. Verdiği kilolardan dolayı vücudunda 171 kilo ağırlığında sarkmalar oluşan kadın, bunun için de bıçak altına yattı.

BELİRLİ ARALIKLARLA AMELİYAT OLDU

Doktorlarının yardımıyla başarılı bir operasyonla vücundaki sarkmaların bir kısmından kurtulan ve belirli aralıklarla ameliyat olmaya devam eden genç kadın, şimdi sağlığına tam anlamıyla kavuşmak için gün sayıyor.

Öte yandan, hayatına yeni bir sayfa açan evli kadının tek hayali ise çocuk sahibi olmak...