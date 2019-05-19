Eroini pul biber ile kamufle eden zanlılar yakalandı

Narkotik ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KÖPEĞİN KOKU ALMAMASI İÇİN PUL BİBER DÖKMÜŞLER

Bu çalışmalar kapsamında Tuşba ilçesi Bardakçı Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonda Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; Narkotik Madde Arama Köpeği’nin koku almasını engellenmek için atık tekstil kolileri içerisine zulalanmış ve pul biber ile kamufle edilmiş 260 paket halinde toplam 132 kilo 410 gram eroin maddesi ele geçirildi.

PUL BİBER OYUNU ALFA'DAN KAÇMADI

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili M.O. isimli şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

















