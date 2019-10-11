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Erol Evgin gençlik sırlarını açıkladı

72 yaşındaki Erol Evgin, nasıl genç kaldığı anlattı.

Haber Merkezi | 11.10.2019 - 08:18..
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Türk pop müziğinin efsane ismi Erol Evgin, önceki gün yeni albümünün bir şarkısı için Kemerburgaz’da kamera karşısına geçti. 72 yaşındaki Erol Evgin’in, gençlere taş çıkartacak hali dikkatlerden kaçmadı.

EROL EVGİN'İN GENÇLİK SIRRI

Sanatçı, gençlik sırrını 5 maddede şöyle özetledi:

1- Uykuma çok özen gösteririm. Mutlaka 8 saat uyurum. Erken yatar, erken kalkarım.

2- Her gün 10 bin adım atıyorum. Haftanın 2 günü pilates yapıyorum. Yazları her gün yüzerim.

3- Alkol ve sigaradan uzak duruyorum.

4- Akıllı beslenirim. Her öğünde dengeli protein, karbonhidrat ve zeytinyağlı tüketirim. Meyve-sebzemi kendi bahçemde yetiştiriyorum.

5- İnsan diyeti yapıyorum. Yani sürekli olumsuz konuşan, şikayet eden, negatif enerji saçan, şükretmesini bilmeyen kişiler çevremde olmaz.

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