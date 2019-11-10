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Erol Köse'nin 10 Kasım paylaşımı

Erol Köse, 10 Kasım'da duyulan siren sesinin sayesinde günde 5 vakit ezan sesinin duyulduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 10.11.2019 - 13:00..
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Erol Köse'nin 10 Kasım paylaşımı

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden 81 yıl geçti.

Her yıl olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Türkiye genelinde Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri duyuldu ve herkes 2 dakikalığına Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Erol Köse, siren sesinden rahatsız olanlara cevap verdi.

"GÜNDE 5 VAKİT EZAN SESİNİ..."

Köse, "Saat 9.053'te aracımı durdurup siren seslerine katkıda bulundum, çevreye verdiğim rahatsızlıktan dolayı gurur duyuyorum. Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini yılda 1 vakit duyduğun siren sesine borçlu olduğunu kimse ama kimse unutmasın bu topraklarda" ifadelerini kullandı.

Erol Köse, bu paylaşımını yorum yapmaya kapattı.

Erol Köse'nin 10 Kasım paylaşımı

Erol Köse'nin 10 Kasım paylaşımı

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