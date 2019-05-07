Erol Köse'ye eşi 10 milyon TL'lik boşanma davası açtı

Müzik yapımcısı Erol Köse'nin Türkçe öğretmeni eşi Fulden Köse zina, sadakatsizlik ve haysiyetsiz hayat sürme, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet, pek kötü ve onur kırıcı davranış içeren şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı.

KÖSE KONTROLÜNDE YAŞAMAK

Fulden Köse, İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukatı Emek Emre aracılığıyla boşanma davası açtı. Fulden Köse, dilekçesinde özel bir okulda Türkçe öğretmenliği yaptığını, ünlü yapımcı Erol Köse ile Haziran 2015'te evlendiğini, evlendikten sonra haksız yere işten çıkartıldığını belirttti. Fulden Köse, Erol Köse'nin okula dava açılması için avukatını yönlendirdiğini söylemesine rağmen, vekalet verdiği avukatın okula dava açmadığını da yıllar sonra öğrendiğini belirtti. İşten ayrılırken aldığı tazminat ile kozmetik konusunda ticari hayata atıldığını belirten Fulden Köse, evliliğinde ve iş hayatında Erol Köse'nin kontrolü dahilinde yaşamak zorunda kaldığını ileri sürdü.

SİSTEMATİK İŞKENCE

Evliliğinden kısa süre sonra strese bağlı troid – migren – mide ağrıları – boyun fıtığı gibi bir kısım hastalıklara yakalandığını belirten Fulden Köse dilekçesinde psikologdan profesyonel destek aldığını anlattı. Boşanma dilekçesinde, "Sistematik işkenceye maruz kalan Fulden Köse, şiddet mağdurları gibi güven kaybı, yalnızlaştırılma, bağımlı hale gelme gibi sonuçlara sürüklenmiştir" denildi.

"EVE KIZ ATIYOR"

Fulden Köse dilekçesinde, evde olmadığı sıralarda eşinin çok sayıda genç kızla kendisini aldattığını belirtti. Erol Köse'nin zina ve sadakatsizlik eylemlerine ilişkin WhatsApp ve instagram yazışmaları da dosyaya delil olarak sunuldu. Köse'nin evlilik dışı ilişkiler yaşayarak, aile birliği ve bütünlüğüne büyük darbe vurması nedeniyle ağır kusurlu sayılması mahkemeden istendi.

ZİNA, SADAKATSİZLİK, ŞİDDET

Fulden Köse mahkemenin zina ve sadakatsizlik, psikolojik ve ekonomik şiddet, evlilik birlikteliğinin kendisine yüklemiş olduğu hiçbir görev ve sorumluluğu yerine getirmemesi, haysiyetsiz hayat sürmesi, pek kötü ve onur kırıcı davranışları sonucu şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini istedi.

Tıp doktoru olan Köse'nin müzik yapımcılığı yaptığının belirtildiği dilekçede önemli şarkıcıların albümlerini yaptığı her ay 30-40 bin TL arasında telif geliri aldığı, çalışanları adına almış olduğu gayrimenkullerden ise 50-60 bin TL kira geliri elde ettiği belirtildi.

10 MİLYON TL TAZMİNAT İSTEDİ

Fulden Köse'nin evlilik hayatının çekilmez bir çileye dönüştüğünü, kadınlık gururuyla oynandığını belirten avukat Emek Emre dilekçesinde Erol Köse'nin aylık 50 bin TL tedbir nafakası ile 5 milyon TL maddi ve 5 milyon TL manevi toplam 10 milyon TL tazminat ödemesine hükmedilmesini istedi.