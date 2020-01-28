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Erol Olçok'un annesi toprağa verildi

15 Temmuz'da şehit olan Erol Olçok'un 90 yaşında vefat eden annesi Asiye Olçok, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Abdullah Gül ve Binali Yıldırım da katıldı.

AA | 28.01.2020 - 15:10..
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15 Temmuz darbe girişiminde oğlu ile birlikte şehit olan Erol Olçok'un annesi Asiye Olçok, hayatını kaybetmişti.

Olçok'un cenazesi, bugün Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nden kaldırıldı.

Erol Olçok'un annesi toprağa verildi

GÜL VE YILDIRIM DA CENAZEYE KATILDI

Cenaze törenine; Olçok'un oğlu Cevat Olçok ve yakınlarının yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Mustafa Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve vatandaşlar katıldı.

Erol Olçok'un annesi toprağa verildi

KARACAAHMET'TE TOPRAĞA VERİLDİ

Törende Cevat Olçok, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Asiye Olçok'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Erol Olçok'un annesi toprağa verildi

Erol Olçok'un annesi toprağa verildi

Erol Olçok'un annesi toprağa verildi

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