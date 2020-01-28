Erol Olçok'un annesi toprağa verildi

15 Temmuz darbe girişiminde oğlu ile birlikte şehit olan Erol Olçok'un annesi Asiye Olçok, hayatını kaybetmişti.
Olçok'un cenazesi, bugün Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nden kaldırıldı.
GÜL VE YILDIRIM DA CENAZEYE KATILDI
Cenaze törenine; Olçok'un oğlu Cevat Olçok ve yakınlarının yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Mustafa Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve vatandaşlar katıldı.
KARACAAHMET'TE TOPRAĞA VERİLDİ
Törende Cevat Olçok, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Asiye Olçok'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.