Erol Olçok'un annesi toprağa verildi

1 Bursa'dan günde 1.343 araç ihraç ediliyor Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre, Bursa'da, 2019'da günde 1.676 araç üretildi, bunların yüzde 80,13'lük kısmı olan 1.343 adedi ihraç edildi.

2 iPhone’ları hacklemek için New York'ta tesis kurulacak New York bölge savcılığı, iPhone modellerini hacklemek için 10 milyon dolarlık yeni bir tesise onay verdi.

3 Falcao ve Saracchi'nin son durumu açıklandı Galatasaray'da Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildi.

4 Rusya ile Esad İdlib'i kuşattı Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ın ilçe merkezini kuşatmaya aldı.

5 Osman Kavala'nın tahliye talebine ret Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tutukluluğuna karar verdi.

6 Fransa, Çin'deki vatandaşlarını tahliye edecek Tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüse karşı Fransız yetkililer, Çin’de bulunan Fransız vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor.