Erotomoni nedir

Erotomanik kişiler, birinin kendisine yoğun şekilde aşık olduğuna inanır.

Tarafından sevildiğini düşündükleri kişiler çoğunlukla ünlü ve toplum tarafından tanınan ya da ulaşılması güç olan kişilerdir.

Çoğu durumda bu ünlü ya da ulaşılamaz olarak tanımladığımız kişiler, erotomanik kişilerle henüz hiç tanışmamıştır ya da tesadüfi olarak bir yerde karşılaşmış olabilirler.

Ya da aynı ortamda bulunan, sosyal statü olarak üstün kişiler olabilirler.

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜR

Kadınlarda daha yaygın görülmek üzere her iki cinste de görülebilir. Erotomani süreci birkaç saat de sürebilirken, birkaç gün de sürebilir.

Erotomani daha çok, reddedildikten sonraki mutsuzluk ve yalnızlık duygusunu bastırmaya çalışan ve sevgisine karşılık alamamış kişilerin geliştirdiği bir savunma mekanizmasıdır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

O kişinin, kendisini sevdiğine dair gizli mesajlar verdiğine inanmak (sosyal medya, televizyon, bakış ya da mimikler aracılığıyla),

Kişiye devamlı olarak mesaj, mektup, hediyeler yollamak,

Aşırı kıskançlık ve stalklama (gizlice takip etme),

O kişinin kendisiyle iletişime geçmek istediği fakat adım atmadığı inancı,

Artmış agresif davranış ve tutumlar.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Erotomaninin çeşitli tedavi yöntemleri vardır.

Doktorların bu hastalığa yaptığı tedavi yöntemi psikoterapiyle harmanlanmış ilaç tedavisidir. Güçlü bir desteğe ihtiyacı olan erotomanik kişilere, antipsikotik ilaçlar da verilmektedir.

Erotomani hafife alınacak bir şey olmamalıdır, çünkü etkilenmiş kişi, kendisinin ilgi objesi olduğu insanlara karşı bir tehdit unsuru oluşturabilir.