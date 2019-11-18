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Ersay Üner - Büşra Pekin ayrılığının perde arkası

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, sevgilisiyle yaşadığı evi pijamalarıyla terk etti.

Haber Merkezi | 18.11.2019 - 06:56..
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Sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlarındıran oyuncu Büşra Pekin ile şarkıcı Ersay Üner'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı.

Ersay Üner - Büşra Pekin ayrılığının perde arkası

Çift, 6 yıllık ilişkinin bittiğini sosyal medyada yayınladıkları “Biz bir süre önce ayrılma kararı aldık. Dostluğumuzun ve beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızın süreceğini sizlerle paylaşmak istedik” açıklamasıyla duyurdu.

KÖPEĞİNİ ALIP ÇIKTI

İddiaya göre Büşra Pekin, ayrılık kararı aldıkları gün üzerinde pijamalarıyla evi terk etti. 3 yıl önce aldıkları evde Üner’le birlikte yaşayan Pekin, bir sabah yaşadıkları tartışmanın ardından köpeğini alıp evden çıktı. Ünlü oyuncu, aynı sitede bulunan diğer evine yerleşirken, Üner de kalan eşyalarını sonradan yeni evine taşıdı.

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