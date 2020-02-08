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Ersin Tatar'dan Mustafa Akıncı'ya sert tepki

KKTC Başbakanı Tatar, Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamalarla Rumları sevindirdiğini söyledi.

DHA | 08.02.2020 - 19:14..
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Ersin Tatar'dan Mustafa Akıncı'ya sert tepki

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Tatar, Akıncının olmayan bir şeyi ileri sürerek Türkiye'ye yönelik eleştireler yöneltmesinin ’seçimleri kazanma niyetli’ son derece yanlış bir davranış olduğunu söyledi.

AKINCI'YA YANIT SANDIKTA

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin iradesi ile yaşasın ve yücelsin diye kuruldu. Sayın Akıncı'nın buna rağmen Türkiye'nin KKTC'yi vilayet yapacağı gibi bir iddia ileri sürmesi temelsizdir. Biz eminiz ki halkımız kendisine hiçbir yararı olmayan bu tutuma gereken yanıtı Sayın Akıncı'yı seçmeyerek sandıkta gösterecektir" diyen Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetti;

RUMLARIN ÇOK HOŞUNA GİDEN DEMEÇ

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Anavatan Türkiye her zaman kardeşçe, samimi bir işbirliği içinde olmalı, Kıbrıs konusunu birlikte yürütmelidir. Bunun başka türlüsü, ulusumuzun, halkımızın zararınadır. Ne yazık ki Sayın Akıncı bu çizgiden çok uzaklardadır ve bize göre halkımızın güvenliğine, geleceğine yarar sağlamak yerine zarar vermektedir. Bunun en son örneği, Sayın Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği, Rumların çok hoşuna giden demeçtir.

Sayın Akıncı maalesef Kıbrıs sorunun çözümü konusunda Türkiye tarafından gösterilen anlayış ve çabaları göz ardı etmekte ve nerdeyse Türkiyeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini vilayet haline getirmeye çalışmakla suçlamaktadır."

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