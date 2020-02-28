Ersun Yanal'ın tek rakibi Phillip Cocu

Fenerbahçe’nin son şampiyonluğunu yakaladığı 2013-14 sezonunda 74 puan toplayan teknik direktör Ersun Yanal, 2,17’lik puan ortalamasına sahipti.

Geçen sezon kurtarıcı sıfatıyla göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı, 19 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik alarak topladığı 32 puan topladığı 1,68’lik ortalama yakalamıştı.

Ersun Yanal gibi iddialı bir isim için bu performans, kadroyu başkasının kurması, takımın psikolojik çöküntü içinde olması gibi gerekçelerle göz ardı edilmişti.

Ancak Yanal, bu sezon 23 haftada 38 puan alarak 1,65 ortalamada kaldı.

YALNIZCA 3 PUAN KAYBETME LÜKSÜNE SAHİP

Sezon başında “Biz şampiyon olacağız, diğerleri sıralamayı belirlesin” iddiasında bulunan Ersun Yanal, ilk sezondaki performansına ulaşabilmek için kalan 11 haftada sadece üç puan kaybetme lüksüne sahip.

Fenerbahçe’nin üç puanlı sistemde yaşadığı sekiz şampiyonlukta 70 puanlı Zico’nun ardından 74 puanla en düşük performansla zirve gören teknik direktör olan Ersun Yanal, şu an da Phillip Cocu ve Erwin Koeman’la yarışıyor! Cocu 10 maçta 9 puan toplayıp 0,9 ortalama tutturmuştu. Koeman ise beş maçta beş puanla bir puan ortalaması yakalamıştı.

SON UMUT TÜRKİYE KUPASI ZAFERİ

Son şampiyon unvanlı Yanal, iki Hollandalının ardından son 20 yılda Fenerbahçe’de en kötü puan ortalamasına sahip teknik direktör olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Performansıyla birlikte kariyeri de geriye giden Ersun Hoca’nın umudu ise Türkiye Kupası’nda. Şampiyonluk umutları matematiksel olarak sürse de Yanal, zirvenin uzağında kalan takımla Türkiye Kupası’nı kazanarak camiadan özür dilemeyi hedefliyor.