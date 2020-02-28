taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2405
Euro
6.8442
Altın
1614.49
Borsa
105377.13
Gram Altın
325.793
Bitcoin
54251.5

Ersun Yanal'ın tek rakibi Phillip Cocu

Geçen sene küme düşme potasına kadar indiği sezonda bile 1,68 puan ortalaması yakalayan Fenerbahçe, bu sezon Ersun Yanal ile 1,65’te kaldı. Yanal, Cocu’dan sonra en kötü hoca oldu.

Haber Merkezi | 28.02.2020 - 17:23..
  1. Haberler
  2. Spor
Whatsapp ile paylaş

Fenerbahçe’nin son şampiyonluğunu yakaladığı 2013-14 sezonunda 74 puan toplayan teknik direktör Ersun Yanal, 2,17’lik puan ortalamasına sahipti.

Geçen sezon kurtarıcı sıfatıyla göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı, 19 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik alarak topladığı 32 puan topladığı 1,68’lik ortalama yakalamıştı.

Ersun Yanal gibi iddialı bir isim için bu performans, kadroyu başkasının kurması, takımın psikolojik çöküntü içinde olması gibi gerekçelerle göz ardı edilmişti.

Ancak Yanal, bu sezon 23 haftada 38 puan alarak 1,65 ortalamada kaldı.

Ersun Yanal'ın tek rakibi Phillip Cocu

YALNIZCA 3 PUAN KAYBETME LÜKSÜNE SAHİP 

Sezon başında “Biz şampiyon olacağız, diğerleri sıralamayı belirlesin” iddiasında bulunan Ersun Yanal, ilk sezondaki performansına ulaşabilmek için kalan 11 haftada sadece üç puan kaybetme lüksüne sahip.

Fenerbahçe’nin üç puanlı sistemde yaşadığı sekiz şampiyonlukta 70 puanlı Zico’nun ardından 74 puanla en düşük performansla zirve gören teknik direktör olan Ersun Yanal, şu an da Phillip Cocu ve Erwin Koeman’la yarışıyor! Cocu 10 maçta 9 puan toplayıp 0,9 ortalama tutturmuştu. Koeman ise beş maçta beş puanla bir puan ortalaması yakalamıştı.

SON UMUT TÜRKİYE KUPASI ZAFERİ 

Son şampiyon unvanlı Yanal, iki Hollandalının ardından son 20 yılda Fenerbahçe’de en kötü puan ortalamasına sahip teknik direktör olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Performansıyla birlikte kariyeri de geriye giden Ersun Hoca’nın umudu ise Türkiye Kupası’nda. Şampiyonluk umutları matematiksel olarak sürse de Yanal, zirvenin uzağında kalan takımla Türkiye Kupası’nı kazanarak camiadan özür dilemeyi hedefliyor.

İlginizi Çekebilir
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu.
Fatih Terim, hücum planını Falcao'nun üzerine kuracak
Fatih Terim, Radamel Falcao'nun Fenerbahçe deplasmanındaki performansından çok memnun kaldı. Sistemi Falcao’ya göre güncelleyen Terim’in yardımcılarına, “Tamamen hazır hale geldi" dediği öğrenildi.
Derbide giyilen formalar açık artırmada
20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray'da yönetim, bu başarıyı paraya dönüştürmeye hazırlanıyor.
Ali Koç: İnanırsak puan farkı kapanır
Futbolcularla moral yemeğinde bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "İnanırsak ve mücadele edersek bu 8 puanlık farkı da kapatırız, 10 puanlık farkı da" dediği öğrenildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı
İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı
819
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
1434
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
1471
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Türkiye şehitlerine ağlıyor
1137
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
928
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
760
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
1155
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir