Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti

Gazeteci Ertuğrul Akbay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, sabaha karşı hayatını kaybetti.

ERTUĞRUL AKBAY'IN HAYATI

Halit Ertuğrul Akbay, 1939 yılında doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini de tamamladıktan sonra gazeteciliğe 1965 yılında, Hürriyet spor servisinde başladı.

Daha sonra Günaydın'da yurt dışı muhabiri olarak çalıştı. 80’li yıllarda Gölge Adam adı ile röportajlar yaptı, basında büyük ses getirdi. 1985 yılında, Gölge Adam gazetesini çıkardı.

Hollywood starlarından dünya liderlerine, Kongo‘daki Pigme'lerden güzellik kraliçelerine kadar “atlatma” röportajlar yaptı.

Celal Bayar‘dan Süleyman Demirel‘e, Bülent Ecevit‘e, Necmettin Erbakan‘a ve Turgut Özal‘a kadar ‘çok özel' röportajlar yaptı.

8 Kasım 1989 tarihinde Gırgır ve Fırt dergilerini satın aldı. 2013 yılında yazdığı Yaş 75 Yolun Yarısı adlı kitabı büyük ilgi gördü.