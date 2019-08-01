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Ertuğrul Ersoy Galatasaray yolunda

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Bursasporlu Ertuğrul Ersoy'a teklif yaptı.

Haber Merkezi | 01.08.2019 - 17:34..
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Savunmada Marcao-Luyindama ikilisinin alternatifi olabilecek yerli bir stoper arayışını sürdüren sarı-kırmızılılar, transferde rotayı Ertuğrul Ersoy'a çevirdi. 

Önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'dan daha önce Okan Kocuk'u transfer eden Galatasaray, şimdi de Ertuğrul Ersoy için teklif yaptı.

SAVUNMAYA ALTERNATİF OLACAK

Ahmet Çalık'ın yetersiz performansı sonrası gönderilmesini isteyen Fatih Terim, kiralık sözleşmesi biten Semih Kaya'nın da Sparta Prag'a dönmesinin ardından yerli stoper olarak 22 yaşındaki futbolcunun alınması yönünde rapor verdi.

Ertuğrul ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılıların, Bursasporlu stoper için 500 bin euro artı Ahmet Çalık'ı önerdiği belirtildi. Ertuğrul'un kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Yeşil-beyazlı formayla geçen sezon 30 lig maçına çıkan Ertuğrul Ersoy, 1 gol kaydetti.

Öte yandan genç stoperin gelişiyle Galatasaray'ın savunma dörtlüsü Marcao, Luyindama, Ertuğrul ve Donk şeklinde olacak. 

Ertuğrul Ersoy Galatasaray yolunda

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