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Ertuğrul Günay da Ali Babacan'ın ekibinde

Yeni parti kuracağı artık yüksek sesle konuşulan Ali Babacan'ın ekibinde siyasetin bir eski ismi daha var.

Haber Merkezi | 28.06.2019 - 16:52..
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Ertuğrul Günay da Ali Babacan'ın ekibinde

31 Mart seçimleri öncesinde AK Parti'den ayrılanların kuracağı iki parti iddiaları artık Ankara kulislerinde daha yüksek sesle konuşuluyor. Ahmet Davutoğlu ekibi bir tarafta yer alırken, Ali Babacan ve ekibi ise diğer tarafta konuşlandı.

BİLİNDİK İSİMLERLE TOPLANTI

Babacan, geçtiğimiz gün Haşim Kılıç'ın annesinin cenazesine katıldıktan sonra Yozgat'ta Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, eski bakanlardan Sadullah Ergin ve Beşir Atalay'la bir araya gelmiş görüş alışverişinde bulunmuştu.

ERTUĞRUL GÜNAY DA TOPLANTILARA KATILIYOR

Artı Gerçek'ten Can Bursalı'ya konuşan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, hareketin bir kadro hareketi olduğunu zaman zaman toplantılara kendinin de katıldığını ifade etti.

Öte yandan Günay; "İyi Parti gibi yalnızca bir partinin içinden çıkıp yola devam etmek gibi bir düşünce doğru değil. Herkesle istişare yapılıyor." diye konuştu.

Ali Babacan yeni parti hazırlığında haberi
Ertuğrul Günay da Ali Babacan'ın ekibinde

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