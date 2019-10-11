Ertuğrul Kürkçü Türkiye'yi dünyaya işgalci olarak anlattı

2006 yılında evlenen ve 12 yıl evli kaldıktan sonra 2018 yılında evliliklerini noktalayan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çifti, dost kalmayı başaran ünlülerden oldu.

Samsung, kendi geliştireceği dünyanın ilk kuantum nokta teknolojisine sahip ekranlara, 11 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

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PKK'nın finansal ayağına darbe

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 312 kilogram esrar, 1 milyon 337 bin 533 kök kenevir bitkisi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.