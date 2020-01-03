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Erzican'da yolcu otobüsü düştü

Erzincan'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

İHA | 03.01.2020 - 23:29..
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Erzincan- Sivas karayolunun 85. kilometresinde Refahiye ilçesi Altköy köprülü kavşağında, Ağrı'dan İzmir'e giden Muhammet Nuri Şan (57) yönetimindeki 55 JG 006 plakalı yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

16 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüsteki yolculardan 16 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradan da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

"ÇOK ANİ OLDU"

Kazanın bir anda yaşandığını söyleyen yolcular, "Refahiye yakınlarında hava karlıydı. Birden otobüs sağa kaydı, bariyere vurdu, yan yattı. Sol taraftaki yolcular, sağdakilerin üzerine düştü. Altta kalanları çıkarmaya çalıştık. Bizi çıkardılar, biraz yaralı vardı. Nasıl olduğunu anlayamadık, çok ani oldu" ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzican'da yolcu otobüsü düştü

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