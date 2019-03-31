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Erzincan Otlukbeli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD: Erzincan Otlukbeli'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İHA | 31.03.2019 - 15:01..
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AFAD:
"Erzincan Otlukbeli'de 4,1 büyüklüğünde bir
deprem
meydana geldi".
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