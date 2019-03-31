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Erzincan Otlukbeli'de 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD: Erzincan Otlukbeli'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İHA | 31.03.2019 - 15:01..
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Erzincan Otlukbeli'de 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD: "Erzincan Otlukbeli'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi".

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