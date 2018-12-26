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Erzincan-Sivas kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Kar ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç mahsur kaldı.

AA | 26.12.2018 - 12:59..
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Erzincan-Sivas kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle, Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ Geçidi Gemecik mevkisinde, çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti. Tipi nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarına park ederken bazı tır sürücüleri de akaryakıt istasyonlarında bekledi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ MAHSUR KALDI

Olumsuz hava koşulları sebebiyle tamamen kapanan kara yolunda, çok sayıda araç mahsur kaldı.

Kara yolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma açılıp mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Yoğun kar ve tipi sebebiyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Polis ekipleri ise sürücülerden, kar ve tipi etkisini kaybedinceye ve yol yeniden ulaşıma açılıncaya kadar beklemelerini istedi.

Erzincan-Sivas kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Erzincan-Sivas kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Erzincan-Sivas kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Erzincan-Sivas kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

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