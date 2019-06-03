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Erzincan ve Iğdır’da sıcaklık 35 dereceyi bulacak

Afrika sıcakları etkisini göstermeye başladı. Erzincan ve Iğdır’da bugün termometreler 35 dereceyi gösterecek.

İHA | 03.06.2019 - 08:58..
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

ORTA KUVVETLE ESECEK

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları; Erzincan’da 19, Tunceli’de 12, Erzurum’da 11, Ardahan’da 9, Kars ve Ağrı’da 10, Iğdır’da 18 derece olarak ölçüldü.

SICAKLIK 35 DERECEYİ BULACAK

Günün beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan ve Iğdır’da 35, Tunceli’de 31, Erzurum ve Ağrı’da 28, Kars ve Ardahan’da 26 derece.

Meteoroloji, bugün Erzincan ve Iğdır’da 35 dereceye ulaşması beklenen sıcaklık nedeniyle ’güneş çarpması’ uyarısında bulundu.

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