Erzincan ve Iğdır’da sıcaklık 35 dereceyi bulacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

ORTA KUVVETLE ESECEK

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları; Erzincan’da 19, Tunceli’de 12, Erzurum’da 11, Ardahan’da 9, Kars ve Ağrı’da 10, Iğdır’da 18 derece olarak ölçüldü.

SICAKLIK 35 DERECEYİ BULACAK

Günün beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan ve Iğdır’da 35, Tunceli’de 31, Erzurum ve Ağrı’da 28, Kars ve Ardahan’da 26 derece.

Meteoroloji, bugün Erzincan ve Iğdır’da 35 dereceye ulaşması beklenen sıcaklık nedeniyle ’güneş çarpması’ uyarısında bulundu.