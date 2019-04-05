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Erzincan’da 215 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde 215 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

İHA | 05.04.2019 - 15:37..
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Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Pelitli köyü civarındaki Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde 28 Mart Perşembe günü yaya olarak yürüdüğü ve herhangi bir izin belgesi bulunmadığı tespit edilen 109 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

AĞRI'DAN GETİRİLDİLER

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurlarınca yapılan araştırma, soruşturma ve istihbari çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu şahısların Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden bir araçla getirildikleri tespit edildi.

Takibe alınan aracın 2 Nisan Salı günü ise Üzümlü ilçesi Derebük köyü Mutu tünelleri mevkiine 106 yabancı uyruklu şahsı daha bırakıp dönüşe geçtiği esnada, olayın organizatörleri olduğu tespit edilen E.K, Ş.K. ve N.D isimli şüpheliler yakalandı. Şahıslar, Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

215 GÖÇMEN YAKALANDI

Yakalanan 215 kaçak göçmen ise işlemleri tamamlanarak İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüphelilerden E.K. ve Ş.K. 3 Nisan Çarşamba günü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken N.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Erzincan’da 215 kaçak göçmen yakalandı


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