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Erzincan’da 981 kök kenevir yakılıp imha edildi

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirilen 981 kök kenevir, yakıldı.

İHA | 12.06.2019 - 08:52..
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bozyazı/Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde ikamet eden Y.B. ve S.B. isimli şahısların yasa dışı kenevir bitkisi ektiği tespit edildi.

EVDE 981 KÖK  KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

İl Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan evde yapılan aramada Y.B. isimli şahsa ait evin, duvarla çevreli bahçesinde boyları 10 santim ile 80 santim arasında değişen 981 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Erzincan’da 981 kök kenevir yakılıp imha edildi

YAKILIP İMHA EDİLDİ

Şüpheli Y.B. ve S.B. isimli şahıslar hakkında soruşturma başlatılırken, ele geçirilen 981 kök kenevir bitkisi ise yakılarak imha edildi.

Erzincan’da 981 kök kenevir yakılıp imha edildi

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