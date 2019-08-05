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Erzincan'da açık unutulan lamba samanlarda yangın çıkardı

Karatuş köyünde açık bırakılan lambanın ısınması çıkan yangın, 3 saatte söndürülebildi.

İHA | 05.08.2019 - 10:26..
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Erzincan’a 35 kilometre uzaklıktaki Karatuş köyünde, Ahmet Gerçek’e ait içerisi ot dolu samanlıkta, lambanın açık unutulması sonucu ısınmadan kaynaklı yangın çıktı.

YANGIN PANİK YARATTI

Samanlıktan dumanların yükselmesi üzerine durum itfaiyeye haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye personeli ve aracı sevk edildi. Çıkan yangın, köyde büyük paniğe yol açtı. Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri iş makinesi ve köy halkının yardımı ile samanlık içerisini dışarı boşaltarak yangının içeride mevcut olan samanlara, yonca balyalarına ve ahıra sirayet etmesini engelledi.

Erzincan'da açık unutulan lamba samanlarda yangın çıkardı

3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrası yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü. Köy yollarının dar ve tarım aletlerin yol üzerinde olması itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Çıkan yangında 10 ton saman, 1,5 ton yonca balyası ve samanlık zarar gördü.

Erzincan'da açık unutulan lamba samanlarda yangın çıkardı

Erzincan'da açık unutulan lamba samanlarda yangın çıkardı

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