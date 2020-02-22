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Erzincan'da av yasağı başladı

Erzincan genelinde 1 Mart 2020 tarihi itibariyle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve yaşama evreleri dikkate alındığından tüm avlaklarda av yasağı başladı.

İHA | 22.02.2020 - 11:21..
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AV

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan İl Şube Müdürlüğü, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu mevzuatı ve 2019-2020 Merkez Av Komisyon kararları doğrultusunda av yasağını başlattı.

Yasak ile birlikte av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alındı.

AÇIKLAMANIN TAMAMI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan İl Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Bilindiği üzere yasal olarak kara avcılığı av sezonu içerisinde yapılabilmektedir. Av sezonu av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup 2019-2020 Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı ile belirlenen av sezonu 17 Ağustos 2019 tarihinde başlamış ve 01 Mart 2020 tarihi itibariyle kapanmıştır. Av sezonu dışında avlanmak kesinlikle yasaktır. Av sezonu, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup, bu dönemde yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanması ve av sezonu kapanış tarihinden sonra avlanmak kesinlikle yasaktır. Av sezonu dışında avlandığı tespit edilenlere yasal işlem yapılacaktır. Av sezonu dışında avlanılmaması av ve yaban hayvanlarının rahatsız edilmemesi yavru ve yumurtalarının toplanmaması gerekiyor. Bu tür yasa dışı faaliyetlerde bulunanların Tarım ve Orman Bakanlığı İl Şube Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri, Jandarma ve Emniyet Birimleri ve Fahri Av Müfettişlerimize bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur. Sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi açısından önem arz etmekte olup, av sezonu dışında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine muhalefet edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır”

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