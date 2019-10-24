Erzincan'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Cumhuriyet Mahallesi 403. Sokak'ta Uzman Çavuş S.D., ailesiyle birlikte eve giderken sokakta alkollü oldukları öne sürülen B.D. ve E.A. ile tartışmaya başladı.
3 YARALI
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi bıçakla, 1 kişi de darp neticesi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı