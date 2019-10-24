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Erzincan'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Uzman Çavuş S.D., ailesiyle eve giderken yolda alkollü iki kişiyle karşılaştı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

İHA | 24.10.2019 - 09:02..
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Cumhuriyet Mahallesi 403. Sokak'ta Uzman Çavuş S.D., ailesiyle birlikte eve giderken sokakta alkollü oldukları öne sürülen B.D. ve E.A. ile tartışmaya başladı.

3 YARALI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi bıçakla, 1 kişi de darp neticesi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erzincan'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı

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