Erzincan'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Uzman Çavuş S.D., ailesiyle eve giderken yolda alkollü iki kişiyle karşılaştı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Rus Bakan Sergey Şoygu, beraberindeki komutanlarla birlikte YPG'li teröristle görüştü görüntüleri basına servis etti.

Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, şimdi de İspanya'ya gidiyor.

Usulsüz midye avcılığına bin 635 lira ceza

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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç kavgayı unuttu

Bir filmin galasına Hande Erçel, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç ile birlikte katıldı.