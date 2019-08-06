Erzincan'da bir baba, kargalara çocuklarının adını verdi

Erzincan’a bağlı Günbağı köyünde yaşayan Nevzat Gökdemir, inşaat halindeki evini kontrol ederken; ilk gün 1, 2 gün sonra da 3 yavru karganın tavandaki soba deliğinden düştüğünü fark etti.

YEMEK SAATLERİ BİLE BELLİ

Annelerinin yavruları alması için uzaktan gözlem yapan Nevzat Gökdemir, herhangi bir hareketliliğin olmadığını görünce yavruları sahiplendi. Sadece ilk gün zorluk yaşadığını söyleyen Gökdemir, sonraki günlerde kargaların kendilerine yavaş yavaş alıştığını ifade etti. Kargaların yemek saatlerini çıkardıkları seslerden yola çıkarak öğrendiğini dile getiren Gökdemir, artık kargaların kendisine alıştığını ve yanından ayrılmadıklarını söyledi.

"DOĞAL HAYATA ALIŞMALARINI SAĞLIYORUM"

Gökdemir, “Aslında doğal yaşamlarının bozulduğunun farkındayım, ancak anneleri gelmediği için ben beslemek zorunda kaldım. Şimdi elimden geldiğince, doğal hayata alışmalarını sağlıyorum. Ben kargalardan uzaklaştığımda, çok değişik bir sesle ötüyorlar.” dedi.

4 ÇOCUĞUNUN İSMİNİ VERDİ

4 çocuğu olan Gökdemir, bu tesadüfe karşı kargalara kendi çocuklarının isimlerini verdi. Evladı yerine koyduğu kargalara Ömür, Güney, Sibel, Selda ismini veren Gökdemir, sürekli bağıran büyük kargaya sesi gür çıkan büyük kızının, az yem yiyen kargaya ise zayıf olan oğlunun adını verdi.