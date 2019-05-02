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Erzincan'da çöp yangını ortalığı kokuttu

Vatandaşların yürüdüğü kaldırım kenarında bulunan büyükçe çöp konteynırında çıkan yangın korkuya neden oldu.

İHA | 02.05.2019 - 09:08..
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Erzincan merkez Ordu Caddesi üzerinde, içerisine atılan izmaritten dolayı tahmin edilen yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın çöp konteynırını tamamen sardı.

KALDIRIM KENARINDAKİ KONTEYNIR YANDI

Kaldırımda yürüyen vatandaşlar yangının otomobil ve ağaca sıçrayacağı endişesiyle korku yaşadı.

Erzincan'da çöp yangını ortalığı kokuttu

BİR KOVA SUYLA SÖNDÜRDÜ

Alevleri yükselen yangın ağaca ve etrafta bulunan otomobillere sıçrayacağı sırada bir vatandaş kovayla su dökerek müdahale etti. Vatandaşın bir kova su dökmesiyle çöpteki yangın söndü.

Erzincan'da çöp yangını ortalığı kokuttu

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