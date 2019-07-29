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Erzincan'da eşek kazaya neden oldu

Kara yoluna çıkan başıboş eşeğin yol açtığı zincirleme trafik kazasında, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

AA | 29.07.2019 - 03:18..
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Erzincan'da kara yoluna çıkan eşek yüzünden kaza meydana geldi.

Attilla Fındıkcı yönetimindeki 24 AG 933 plakalı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolunun Beşiktaş köyü yakınlarında yola çıkan başıboş eşeğe çarpmamak için fren yaptı.

Erzincan'da eşek kazaya neden oldu

Bu sırada arkadan gelen Alpay Fındıkcı idaresindeki 24 DF 370 plakalı otomobil ile onun arkasından gelen İsmail Kal yönetimindeki 24 AP 088 plakalı kamyonet zincirleme kazaya karıştı.

Erzincan'da eşek kazaya neden oldu

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araçlarda bulunan Mahir Uygun (7), Alperen Uygun (10), Kübra Deliktaş (31), Feyza Naz Deliktaş (3), Elif Nur Fındıkcı (9), Nermin Yürük (45), Zeynep Hira Fındıkcı (3) ve Gamze Fındıkcı (25) yaralandı.

Erzincan'da eşek kazaya neden oldu

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazaya neden olan eşek, olay yeri temizleninceye kadar başka bir kaza yaşanmaması için jandarma ekipleri tarafından yol kenarındaki bariyere bağlandı.

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