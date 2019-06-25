Erzincan'da gelin kayınvalidesini öldürdü

Erzincan merkez Hocabey Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan evin gelini N.Y., kayınvalidesi Y.Y. ile tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavga dönüştü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kavgada N.Y., kayınvalidesi Y.Y.’yi mutfaktan aldığı bıçakla birkaç yerinden bıçakladı. Olay sonrası ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.Y., hayatını kaybetti. Polis cinayet şüphelisi N.Y.’yi gözaltına alarak sorgusunun yapılması için emniyete götürdü.
Cinayetle ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.