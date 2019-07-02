Erzincan’da iki araç birbirine girdi: 3 ölü, 6 yaralı

Erzincan-Sivas karayolunun Refahiye ilçesine bağlı Tekne köyü mevkiinde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 UT 6018 plakalı otomobil ile BC 099 Almanya plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
FECİ KAZA 3 CAN ALDI, 6 KİŞİ DE YARALANDI
Kazada araçlardaki biri kadın 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2’si ağır toplam 6 kişi yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Erzincan’daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.