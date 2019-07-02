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Erzincan’da iki araç birbirine girdi: 3 ölü, 6 yaralı

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, adeta can pazarı yaşandı.

İHA | 02.07.2019 - 16:02..
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Erzincan-Sivas karayolunun Refahiye ilçesine bağlı Tekne köyü mevkiinde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 UT 6018 plakalı otomobil ile BC 099 Almanya plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

FECİ KAZA 3 CAN ALDI, 6 KİŞİ DE YARALANDI

Kazada araçlardaki biri kadın 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2’si ağır toplam 6 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Erzincan’daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzincan’da iki araç birbirine girdi: 3 ölü, 6 yaralı

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