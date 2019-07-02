Evi terk eden karısının ailesini de darbetti

1 Erzincan’da iki araç birbirine girdi: 3 ölü, 6 yaralı Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.

2 Şanlıurfa’da 8 evi soyan hırsızlar yakalandı Diyarbakır’dan gelerek Şanlıurfa’daki 8 ikamete açık bırakılan balkon kapıları ve pencerelerden girip hırsızlık yapan M.Ş.A. ve Y.A., yakayı ele verdi.

3 İnebolu Cezaevi'nde mahkumların sevki başladı Adalet Bakanlığı; İnebolu, Tosya ve Daday cezaevlerinin fiziki şartlara uymadığı gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

4 Otomotil sektörünün 6 aylık performansı ÖTV indirimine rağmen otomobil sektöründeki düşüş 2019 yılında da devam etti.

5 Zonguldak'ta kadavra olmak isteyen adamı ölünce gömdüler 13 yıl önce gönüllü kadavra olan Hasan Y., yeterli sayıda kadavra bulunması sebebiyle cenaze namazı kılınarak toprağa verildi.

6 Pembe-mavi renkli basın kartları Gazetecilik denilince akla gelen "sarı basın kartı" yerine "pembe-mavi basın kartları" kullanılacak.