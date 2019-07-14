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Erzincan'daki çocukların drone sevinci

Yakuplu köyüne gelen onlarca çocuk, hayatlarında ilk kez drone görmenin mutluluğunu yaşadı.

İHA | 14.07.2019 - 09:05..
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Mardin’in Derik ilçesinden Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Yakuplu köyüne gelen ve 8 ay bölgede yaşayan işçiler, sabah dağlık alanlarda kestikleri odunların toplayarak başladıkları mesailerini, yaktıkları ateşin başında gece yarısına kadar devam ettiriyor.

Günlerce ağır dumanın altında süren nöbetin ardından üretilen mangal kömürü, daha sonra satışa sunuluyor.

İLK KEZ DRONE GÖRDÜLER

Haber yapmak için köye giden gazeteciler, çocukların yakın ilgisiyle karşılaştı. Hayatlarında ilk kez gazetecilerin yanlarında getirdikleri drone'u inceleyen çocuklar, sorularıyla da operatörden bilgi aldı. Çocuklar hem mutluluk hem de şaşkınlık yaşadı.Erzincan'daki çocukların drone sevinci

Erzincan'daki çocukların drone sevinci VİDEO

MUTLULUKTAN HAVAYA UÇTULAR

Birkaçının televizyonda gördüğü çoğunluğunun ise hiç görmeyip uçak sandığı drone'unun uçuşunu meraklı gözlerle izleyen çocuklar, mutluluktan havaya zıpladı

6 yaşındaki çocuk Murat Akgün, “Daha önce bunu hiç görmedim. Uçak mı bu? Nasıl uçuyor” dedi.
Daha önce sadece drone'u televizyonda gördüğünü ifade eden 6 yaşındaki Sıla Akgün de "Çok güzel. Uçuyor. Bugün çok sevindik biz” diye mutluluğunu dile getirdi.Erzincan'daki çocukların drone sevinci

Erzincan'daki çocukların drone sevinci

Erzincan'daki çocukların drone sevinci

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