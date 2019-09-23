Erzincan'da kaza yem verirken suya düşen küçük çocuk

9 yaşındaki Ahmet Efe Üzeler, arkadaşı ile parkta oynamaya gitti, ancak hiç beklemediği bir şey yaşadı.

KAZLARA YEM ATARKEN SUYA DÜŞTÜ

Küçük Efe, arkadaşı ile parkta bulunan kazlara yem atmaya başladı. Ancak 9 yaşındaki küçük çocuk kazlara yem atarken bir anda yanındaki arkadaşı suya düştü.

Kaza yem verirken suya düşen küçük çocuk VİDEO

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak için hiç düşünmeden suya atlayan Ahmet Efe Üzeler, arkadaşını yakalayarak sudan çıkardı. O anlar ise güvenlik kamerası ile saniye saniye yansıdı.