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Erzincan'da kaza yem verirken suya düşen küçük çocuk

Kemaliye ilçesinde kazlara yem atan 9 yaşındaki Ahmet Efe Üzeler, suya düştü. Küçük çocuğu yine yaşıtı olan arkadaşı kurtardı.

İHA | 23.09.2019 - 15:12..
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9 yaşındaki Ahmet Efe Üzeler, arkadaşı ile parkta oynamaya gitti, ancak hiç beklemediği bir şey yaşadı.

Erzincan'da kaza yem verirken suya düşen küçük çocuk

KAZLARA YEM ATARKEN SUYA DÜŞTÜ

Küçük Efe, arkadaşı ile parkta bulunan kazlara yem atmaya başladı. Ancak 9 yaşındaki küçük çocuk kazlara yem atarken bir anda yanındaki arkadaşı suya düştü.

Kaza yem verirken suya düşen küçük çocuk VİDEO

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak için hiç düşünmeden suya atlayan Ahmet Efe Üzeler, arkadaşını yakalayarak sudan çıkardı. O anlar ise güvenlik kamerası ile saniye saniye yansıdı.

Erzincan'da kaza yem verirken suya düşen küçük çocuk

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